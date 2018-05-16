OVERTIME: ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ ДНЯ

О чём все говорили сегодня?

О валюте. Национальный банк предоставил заемщикам возможность выбирать банк с оптимальным курсом для покупки валюты.

О налогах. ДФС планирует изменить представления отчетности и уплаты местных налогов с 1 января 2019 года.

И снова о налогах. Вопрос возврата долгов по НДС за Временным реестром сегодня стоит на месте.

О новых лицах во власти. Кабмин назначил нового госсекретаря Минэнергоугля.

О Коломойском. По словам бизнесмена Игоря Коломойского, если украинский суд отменит национализацию Приватбанка и вернет его бизнесмену, то судебный процесс в Лондоне завершится. А еще он считает национализацию незаконной.

О ценах на топливо. Розничные цены на бензин и дизельное топливо подорожали в некоторых сетях АЗС. Также ряд автозаправочных сетей повысили цены на автогаз.

И о технологиях. В Китае представили смартфон с терабайтом встроенной памяти.

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