Автогаз продовжує дорожчати

У період з 15 по 16 травня ряд автозаправних мереж підвищили ціни на автогаз.

Про це повідомляє enkorr.

У мережах Mango, "Род-Ник" і Jazz Oil автогаз подорожчав на 10 коп./л. На станціях мережі "Фактор" вартість ЗВГ зросла на 20 коп./Л - до 12,60 грн/л.

AMIC, WOG, Marshal, ОККО і "Укрнафта" підвищили вартість ЗВГ на 1-5 коп./л.

Середня ціна ЗВГ по Україні 16 травня становила 13,08 грн/л (+3 коп./л).

Нагадаємо, у період з 14 по 15 травня роздрібні ціни на бензини і дизельне пальне подорожчали в деяких мережах АЗС.

Економічна правда