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Бізнесу спростили купівлю валюти

Середа, 16 травня 2018, 16:50
 

Національний банк надав позичальникам можливість обирати банк з оптимальним курсом для купівлі валюти.

Про це повідомляє прес-служба НБУ.

Регулятор розширює можливості для клієнтів-позичальників обирати оптимальний курс купівлі іноземної валюти в уповноважених банках з метою виконання зобов'язань перед уповноваженим банком-кредитором за кредитним договором.

"До цього часу резидент-позичальник мав право купувати іноземну валюту тільки через уповноважений банк, що обслуговує кредитний договір. Відтепер він зможе купувати її і через інші банки за власним вибором, в яких у нього повинен бути відкритий поточний рахунок в іноземній валюті", - повідомили в НБУ.

Нацбанк спрощує для іноземних інвесторів порядок повернення інвестицій і доходів від їх здійснення.

Він передбачив для нерезидентів можливість купувати і репатріювати валюту в разі, якщо іноземні інвестиції були здійснені за рахунок капіталізації дивідендів, тобто шляхом направлення дивідендів, нарахованих компанією-емітентом іноземному інвестору, безпосередньо на збільшення статутного капіталу цієї компанії.

Регулятор скасовує вимогу, яка зобов'язувала банки здійснювати взаємні розрахунки за операціями з купівлі-продажу іноземних валют і банківських металів за гривні лише після підтвердження угод за допомогою засобів системи підтвердження угод на міжбанківському валютному ринку.

"Відтепер такі розрахунки між банками можуть здійснюватися як до, так і після підтвердження угод з купівлі та продажу іноземних валют і банківських металів засобами цієї системи", - додали в Нацбанку.

Економічна правда

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