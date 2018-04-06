OVERTIME: ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ ДНЯ

О новых маршрутах от Ryan и Wizz и о "кэшбеке" от Минфина.

О новом маршруте от Ryanair. Лоукостер Ryanair зайдет в Украину не в конце октября, а в начале сентября. И летать будет из "Борисполя" не по 10 направлениям, а по 11.

О Wizz Air. Лоукостер Wizz Air начал выполнять рейсы из Международного аэропорта "Харьков". Будет летать в Дортмунд, Катовице и Вену.

О ВВП. Министерство экономического развития и торговли улучшило ожидания роста ВВП в 2018 году с 3,1% до 3,2%.

О дорогах. Шведские бизнесмены критикуют тендеры по строительству украинских дорог. Говорят, что на тендерах побеждает компания, предлагающая самую низкую цену, но никто не проверяет качество выполненных работ.

О валютном аукционе. В ходе аукциона Национальный банк купил у банков 50,7 миллиона долларов, хотя был готов выкупить все 100 млн долларов.

О госдолге. Кабинет министров планирует за два года сократить государственный долг Украины с 72% до 60% от ВВП.

Об Ахметове. Борьба Рината Леонидовича за свои миллионы продолжается. Арбитражные судьи в Нидерландах не поддержали просьбу холдинга СКМ разморозить активы компании на общую сумму более 820 миллионов долларов.

О кэшбеке. Минфин хочет выплачивать потребителям "кэшбек" за обнаруженные нарушения при покупке товаров.

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