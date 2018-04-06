Facebook и другие: что они о вас знают и как это исправить

Соцсети знают о своих пользователях много, а иногда даже слишком много. Как защитить себя, не удаляя при этом свои профили? Как найти баланс между приватностью и открытостью? (Укр.)

Сліди в інтернеті

Вся інформація, яку людина залишає в інтернеті, називається цифровим відбитком або цифровим слідом (від англ. digital footprint). Оновлення статусу, запис в особистому блозі, нове фото чи стаття, яка сподобалась, — це може бути що завгодно.

Так, наприклад, ви можете піклуватись про свою безпеку і не давати номер телефону неперевіреним особам у 2018 році, але у 2011 опублікувати його у якійсь із соцмереж і забути про це. Цим цифровим відбитком може скористатися будь-хто, кому вистачить наснаги його знайти.

Цифрова тінь — інформація про вас, яка потрапляє в мережу від інших людей. Наприклад, відмітки на фотографіях. У сумі вони формують цифрову спадщину — результат вашої діяльності в інтернеті.

Репутація в мережі у 21 сторіччі майже прирівнюється до репутації поза нею, тож люди змушені поводитись в цифровому просторі більш свідомо, розуміючи, що якщо запостити фото з вечірки — його може побачити начальник, якому сказав, що погано себе почуваєш, а опівнічне селфі з Макдональдса може не оцінити особистий фітнес-тренер.

Професор Бостонського університету Ерік Куалман у своїй книзі "Що відбувається у Вегасі — залишається на YouTube" дає наступні поради щодо цифрової репутації.

Правило 1. Сім разів подумай — один раз запости



За статистикою, кожен третій користувач писав пости або викладав фотографії, про які потім довелося шкодувати. Тому завжди думайте двічі (а краще більше), перш ніж викласти черговий пост, твіт або оновити статус.

Також перечитуйте текст, перевіряючи його на помилки, які можуть звести нанівець чарівність навіть найцікавішого повідомлення.

Правило 2. Мама спостерігає за вами

Додайте маму у друзі і не викладайте нічого такого, що могло б її засмутити. Або просто уявіть, що воно є у вас у друзях.

Також пам’ятайте, що колись вам доведеться влаштовуватись на роботу, а хороші HR-спеціалісти обов’язково перевіряють соцмережі аплікантів.

Правило 3. Приберіть зайве

Знайдіть час на те, щоб промоніторити свої мережі від дня їх створення та видалити всю компрометуючу, провокативну чи просто застарілу інформацію, яку б ви не хотіли, щоб хтось бачив. Старі фотографії, які дорогі як пам’ять, можна перемістити в прихований альбом.

Правило 4. Не будьте занадто відвертими

Якщо ви не можете сказати про щось у повний голос в реальному житті — не публікуйте це в мережі.

Правило 5. Ваша конфіденційність — ваша проблема

Публікуючи дописи, переконайтеся, що налаштування приватності встановлені правильно: публічно; лише для друзів; для друзів, крім певних осіб; для конкретних друзів або лише для себе.

Також краще ще раз передивіться, що ви публікуєте у Twitter та Instagram, та за необхідності закрити доступ до них стороннім особам.

Художня самодіяльність соцмереж

Соцмережі знають значно більше, ніж їм говорять. В першу чергу, вони стежать за користувачами для створення ефективної реклами.

Що встигли "назбирати" на вас і на основі яких показників вас таргетують можна переглянути.

Twitter: Налаштування та конфіденційність — Ваші дані в Twitter.

Після введення пароля ви побачите все, що про вас дізнався Twitter або що ви йому самі розповіли. Так, наприклад, якщо Ви не вказали стать, Twitter визначить її сам, на підставі даних у вашому профілі та ваших дій.

У вкладці Інтереси від Twitter можна подивитися інформацію, зібрану на основі вашої активності. Її також можна відредагувати.

Facebook: Налаштування — Реклама.

У розділах "Ваші інтереси" і "Ваша інформація — Ваші категорії" можна спостерігати все, що вдалося зібрати Facebook і в яких категоріях рекламодавців ви перебуваєте.

Категорії, за словами Facebook, визначаються на основі інформації, якою ви ділитеся, та іншою активністю.

Google: Все, що вдалося зібрати Google, можна переглянути за посиланням.

Рекламні категорії, до яких ви потрапили, можна редагувати. Однак, як стверджують у соцмережах, це не значить, що ви будете бачити менше реклами, просто вона буде для вас менш корсиною.

Не лише рекламну, але й ту інформацію, яку на вас назбирали в цілому, можна завантажити архівом. У Facebook для цього потрібно натиснути на трикутник у верхньому правому кутку сторінки та вибрати "Налаштування".

В нижньому рядку натиснути на "Завантажити копію ваших даних з Facebook", ввести пароль та чекати, доки Facebook підготує архів.

Так само можна викачати інформацію і з Twitter. Для цього потрібно натиснути на свою аватарку в верхньому правому кутку сторінки, обрати "Налаштування", прогортати сторінку до самого низу і натиснути на "Надіслати запит на ваш архів".

Дані з Google можна завантажити за посиланням. Можна регулювати, інформацію яких продуктів включати в архів та налаштовувати параметри для кожного продукту.

Big Network is Watching

Завантаживши архів Facebook і проглянувши його ви зрозумієте, що він зберігає про вас абсолютно все: номери телефонів та email-адреси, записані до вашої телефонної книги (якщо додаток мережі встановлено на телефон) всі тексти переписок у Messenger; всі фото, аудіо та відео, якими ви обмінялись з друзями чи опублікували на своїй сторінці.

Але й це ще не все. Так, наприклад, згідно з дослідженням Бельгійського агентства із захисту даних, Facebook відстежує сторінки, які відвідують користувачі, навіть якщо вони вийшли зі свого аккаунта, видалили його або взагалі ніколи не реєструвалися в соцмережі.

Якщо користувач відвідує якусь бізнес-сторінку, перегляд якої доступний і без наявності аккаунта в соцмережі, Facebook за домогою cookie-файлів буде про це знати.



На інших сайтах стеження відбувається через соціальні плагіни, наприклад такі, як кнопка "Подобається", яка вбудована майже на всіх популярних ресурсах.

Ще Facebook сканує особисті повідомлення — тексти, посилання, фото — на наявність "образливого контенту". Як зазначають у компанії, це робиться для того, щоб вберегти користувачів від образливої поведінки на платформі, повідомлення при цьому залишаються конфіденційними.

Загалом скандал відкрив багато цікавих фактів. В кінці березня стало відомо, що мережа також знає все про телефонні дзвінки та SMS користувачів Android. Кому та коли дзвонили або писали і як довго говорили.

Downloaded my facebook data as a ZIP file



Somehow it has my entire call history with my partner's mum pic.twitter.com/CIRUguf4vD — Dylan McKay (@dylanmckaynz) 21 марта 2018 г.

У компанії зазначили, що не використовують і не продають цю інформацію, а користувачі йдуть на це з власної волі.

На початку квітня виявилось, що якщо ви знімали щось за допомогою вбудованої камери Facebook або Messenger, то ці відео зберігаються на серверах навіть якщо ви їх не постили.

У відповідь на це у компанії звинуватили технічну помилку, заявивши, що ніколи не мали наміру зберігати подібну інформацію, але випадково зробили це. Facebook пообіцяв, що видалить всі неопубліковані відео.

Також останнім часом з’являється багато історій користувачів, які стверджують, що Facebook та Instagram (який належить FB) їх підслуховують.

Так, наприклад, люди можуть обговорювати один з одним якусь тему, а потім помічають відповідну рекламу в стрічці Facebook чи Instagram.

Розробник Дамьен Ленуель розповів, як він випадково завів з двоюрідною сестрою розмову про мікропроектор, який він хотів би купити. Ленуель не гуглив "мікропроектор" і ніде в мережі до цього не піднімав цю тему. Телефон в цей час лежав в рюкзаку. Наступного ранку користувач побачив в Instagram рекламу тих самих проекторів.

Він визнав, що це могло бути простим збігом, однак після публікації поста він отримав десятки відгуків від людей, з якими відбувалося те ж саме.

Facebook спростував цю теорію, заявивши, що "не використовує мікрофон телефону для формування оголошень або зміни того, що ви бачите в стрічці новин".

Видання Wired дослідило цю проблему і також спростувало подібну можливість. Зазначається, що системи розпізнавання мови ще ненастільки досконалі, щоб розрізняти мову в навколишньому шумі, а відправка цих даних "з’їдала" б дуже багато інтернет-трафіку і заряду батареї.

Крім того Facebook підозрювали в тому, що він стежить за тим, з ким ви бачитесь, а потім пропонує додати їх у друзі, навіть за умови, що у вас немає спільних знайомих. Зокрема, таке трапляється з журналістами, яким Facebook рекомендує подружитися з їх анонімними джерелами. Цю теорію у Facebook також спростували.

Google не краще. Ми вже писали про те, що він за замовчанням відстежує ваші пересування через смартфон і всю історію переміщень можна переглянути в Google Maps у вкладці "Ваші місця". Але і це ще не все.

Також Google зберігає не лише історію відвідуваних сторінок, але й історію всього, що шукав користувач. Переконатися в цьому можна перейшовши за посиланням.

Як захищатись

Зазвичай, питання того, як захищатися, не стоїть, допоки людина не зіткнеться із втратою смартфону або зі зламом облікового запису. Однак у реаліях цифрового світу сьогодення користувачам варто заздалегідь дбати про свою безпеку.

Ось що радять у Digital Security School 380:

Перше. Встановіть двофакторну автентифікацію (підтвердження входу в акаунт через sms чи код).

Друге. Використовуйте складний пароль від 12 символів, що містить цифри, знаки, прописні літери.



Третє. "Логіном" у соціальній мережі має бути поштова адреса надійного сервісу (gmail, yahoo, outlook).



Четверте. Не заходьте в акаунти соцмереж з незнайомих чи незахищених пристроїв.



П’яте. Перегляньте ваш список друзів у соціальній мережі і якщо серед них є незнайомі або сумнівні особи — видаліть їх.



Шосте. Вимкніть функцію визначення місцерозташування на всіх пристроях.

Сьоме. Перегляньте старі фотографії та дописи на стіні в соцмережах. Якщо серед них є фото з відзначенням ваших рідних, краще прибрати ці мітки.



Восьме. Не повідомляйте соцмережам про кожен ваш крок: чи то поїздка, чи відпочинок з друзями.

"Соціальні мережі — це чудовий майданчик для самовираження та спілкування, але це також простір для інформаційних спецоперацій, маніпуляцій та злочинних дій. Критичне мислення, усвідомлення публічності цифрового простору, уважність до запитів з боку незнайомих людей здатні зменшити ризики негативних впливів та зловмисних дій щодо вас", — коментує координатор проекту Digital Security School 380 Ольга Гуртовенко.

Пам’ятайте головне правило, яке працює для соціальних мереж: все, що ви написали публічно чи приватно, — може бути використано проти вас.