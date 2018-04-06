В правительстве прогнозируют, что экономика в 2018 году вырастет на 3,2%

Министерство экономического развития и торговли Украины обнародовало обновленный прогноз развития украинской экономики, в котором улучшила ожидания роста ВВП с 3,1% до 3,2%.

Об этом говорится на официальном сайте Минэкономразвития.

Также там обнародовали обновленные прогнозы по росту уровня цен.

Так, в МЭРТ ожидают, что по итогам года инфляция в Украине составит 9,7%, а в 2021 году она сократится до 6,4%.

Кроме того, в министерстве прогнозируют, что следующие два года ВВП Украины будет расти на 3,1% и 3,3% соответственно, однако при условии, что прогноз уровня инфляции сбудется.

Как сообщалось, Государственная служба статистики улучшила оценку роста реального ВВП Украины в 2017 году до 2,5% с 2,2% по оперативным данным.

Как известно, НБУ ожидает, что в 2018 и 2019 годах рост ВВП ускорится на 3,2% и 3,5% соответственно.

Президент Петр Порошенко ожидает роста украинской экономики на 3,2% в 2018 году.

Международное рейтинговое агентство Moody's прогнозирует рост ВВП Украины на 3,5% в 2018 году.

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings сохранило прогноз роста экономики Украины в 2018 году на уровне 3,2%.

Экономическая правда