Ryanair зайдет в Украину на 2 месяца раньше и анонсировал новый рейс

Лоукостер Ryanair открыл продажи на прямые рейсы Киев-Берлин с сентября 2018 года.

Об свидетельствует информация на сайте авиаперевозчика, передает avianews.com.

Авиакомпания намерена начать полеты с 3 сентября с частотой 4 раза в неделю: по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям.

Минимальная цена билетов, доступная в системе, начинается от 27,5 евро в одну сторону.

По понедельникам вылеты из Берлина в Киев запланированы на 11:05 с прибытием в Киев в 14:20; по средам - на 11:45, прибытие в 15:00; по пятницам - на 12:00, прибытие в 15:15; по воскресеньям - на 9:25, прибытие в 12:40.

Из Киева расписание перелетов следующее: по понедельникам - в 14:55, прибытие в 16:10; по средам - в 15:35, прибытие в 16:50; по пятницам - в 15:50, прибытие в 17:05; по воскресеньям - в 13:15, прибытие в 14:30.

Берлин стал 11-м направлением из Киева, на которое Ryanair открыл продажи билетов.

Напомним, 23 марта был подписан контракт между Ryanair и аэропортами "Борисполь" и "Львов". Рейсы будут выполняться по 10 направлениям из Киева и 5 направлениям со Львова. Начало полетов было запланировано на октябрь 2018 года.

С полным перечнем рейсов, которые будут осуществляться из аэропортов "Борисполь" и "Львов" можно ознакомиться по ссылке.

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