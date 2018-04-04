OVERTIME: ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ ДНЯ

О стоимости продуктов, долгах по зарплате и репутации Коломойского.

О транзите газа. После запуска "Северного потока-2" и "Турецкого потока" транзит российского газа через Украину упадет в 10 раз.

О коллапсе из-за Ryanair. Лоукостер Ryanair может создать коллапс в аэропорту Бориcполь из-за желания летать в часы с пиковыми нагрузками.

О зарплатных долгах. Руководителям предприятий, которые не погасят долги по заработной плате, грозит уголовная ответственность.

О газовом бизнесе окружения Януковича. Министр внутренних дел Арсен Аваков отрицает свою причастность к газовому бизнесу экс-министра энергетики Эдуарда Ставицкого.

О набсовете УЗ. Правительство отменило конкурс по отбору кандидатов на должности членов наблюдательного совета Укрзализныци и назначил новый.

О фермерах. Кабмин согласовал и передал на рассмотрение Верховной Рады проект закона о передаче 500 тысяч га сельскохозяйственной земли в собственность 23 тысяч украинских фермеров, работающих на ней.

О стоимости продуктов. Компания GfK с помощью данных потребительской панели домохозяйств сравнила, сколько платит домохозяйство в Украине и в Польше за повседневные продукты и напитки.

О репутации Коломойского. Бывший совладелец Приватбанка Игорь Коломойский подал два иска к Национальному банку о защите чести, достоинства и деловой репутации.

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