Аваков рассказал об "отжиме" газового бизнеса у окружения Януковича

Министр внутренних дел Арсен Аваков отрицает свою причастность к газовому бизнесу экс-министра энергетики Эдуарда Ставицкого.

Об этом он заявил в интервью Liga.net.

"Газовым бизнесом я занимался и интересовался с 1992 года. Закончил заниматься в 2004 году. Окончательно тема газа вышла из орбиты интересов моей компании "Инвестор", где я был учредителем, в 2010 году, когда товарищ Янукович атаковал все наши активы и все забрал", - заявил Аваков.

Комментируя выдачу лицензий на добычу газа компании "Ангро Инвест", принадлежащую окружению Игоря Котвицкого, доверенного лица Авакова, министр внутренних дел заявил:

"Я не знаю, что такое "Ангро инвест". Мы не занимались и не занимаемся этой фирмой. И логическое построение журналистов "он знает его собаку, поэтому у них совместный бизнес" - бред, это допущение, которое вкусно звучит, но ничего под собой не имеет".

Прокомментировал Аваков и свои отношения с олигархом Павлом Фуксом и нардепом Александром Грановским.

"С Павлом Фуксом я знаком 25 лет, еще по Харькову, когда он был просто обычным молодым человеком. Сейчас встречаемся чаще, потому что он переехал в Киев, раньше жил в Москве. Иногда звонит мне, и мы встречаемся. С Грановским видимся чаще, потому что он депутат от БПП. В дискуссиях, которые у нас иногда бывают по правоохранительным, налоговым и другим законам, позицию БПП представляет зачастую как раз Грановский", - сказал он.

Напомним, ранее ЭП сообщала, что госгеонедр отдаст 11 газоносных площадей в Полтавской области на внеконкурсной основе компании, связанной с окружением Арсена Авакова.

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