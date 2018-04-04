В "Борисполе" заявили о возможном коллапсе из-за прихода Ryanair

Лоукостер Ryanair может создать коллапс в аэропорту Бориcполь из-за желания летать в часы с пиковыми нагрузками.

Об этом сообщил в интервью Liga.net гендиректор Борисполя Павел Рябикин.

"Прилетая в пиковые часы, они создадут коллапс в аэропорту и физически не смогут прилететь и улететь за желаемые ими 35 минут. Им придется простаивать два часа, потому что нужно будет ждать свободного автобуса, гейта, стоянки и т.д.", — заявил Рябикин.

По его словам, Ryanair начал продажи билетов не получив согласование слотов (временных промежутков в аэропорту, когда возможно обслуживание, — прим.) в Борисполе.

"Могу спрогнозировать, что временные промежутки, которые они указывают в системе продаж как время вылета из Борисполя, нами предоставлены быть не могут, потому что они совпадают с периодами утренних и вечерних пиковых разлетов. В эти отрезки даже сейчас идет превышение пропускной способности аэропорта на час-два. Тем не менее компания указывает именно то время, которое мы им не подтверждали", — отметил Рябикин.

Глава Борисполя подчеркнул, что аэропорт направил лоукостеру два письма, где указал блокированные временные отрезки — когда предприятие не может обслужить авиаперевозчика из-за повышенной загрузки.

"Также мы сразу им сказали, что проблема снимается, как только они открывают 15 ежедневных рейсов из Борисполя. Тогда мы сможем специально под них открыть терминал F. Это минимальное количество рейсов для его безубыточной эксплуатации. А пока предлагаем терминал D, но там слоторегулируемая ситуация", — сказал Рябикин.

Напомним, 23 марта был подписан контракт между Ryanair и аэропортами "Борисполь" и "Львов". Рейсы будут выполняться по 10 направлениям из Киева и 5 направлениям со Львова. Начало полетов запланировано на октябрь 2018 года.

С полным перечнем рейсов, которые будут осуществляться из аэропортов "Борисполь" и "Львов" можно ознакомиться по ссылке.

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