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Коломойский просит суд защитить его честь и репутацию от НБУ

Среда, 4 апреля 2018, 17:35
 

Бывший совладелец Приватбанка Игорь Коломойский подал два иска к Национальному банку о защите чести, достоинства и деловой репутации.

Соответствующие иски зарегистрированы Печерский районным судом Киева 3 апреля, сообщает FinClub.

В этот же день Коломойский подал иск к Министерству финансов с требованием "признать отсутствующим у ведомства права".

Другие подробности исковых требований в судебных материалах не раскрываются.

9 июня Коломойский подал первый иск к Национальному банку и Приватбанку о расторжении договора поручительства.

В течение июня экс-акционер банка подал в суд еще несколько исков против Кабмина, НБУ и Приватбанка.

В сентябре Коломойский подал ещё два иска против НБУ.

В целом, Коломойский и связанные с ним компании и лица подали в суд 90 исковв связи с национализацией Приватбанка на общую сумму 8,913 миллиарда гривен.

Экономическая правда

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