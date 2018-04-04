Коломойский просит суд защитить его честь и репутацию от НБУ

Бывший совладелец Приватбанка Игорь Коломойский подал два иска к Национальному банку о защите чести, достоинства и деловой репутации.

Соответствующие иски зарегистрированы Печерский районным судом Киева 3 апреля, сообщает FinClub.



В этот же день Коломойский подал иск к Министерству финансов с требованием "признать отсутствующим у ведомства права".



Другие подробности исковых требований в судебных материалах не раскрываются.

9 июня Коломойский подал первый иск к Национальному банку и Приватбанку о расторжении договора поручительства.

В течение июня экс-акционер банка подал в суд еще несколько исков против Кабмина, НБУ и Приватбанка.

В сентябре Коломойский подал ещё два иска против НБУ.

В целом, Коломойский и связанные с ним компании и лица подали в суд 90 исковв связи с национализацией Приватбанка на общую сумму 8,913 миллиарда гривен.

Экономическая правда