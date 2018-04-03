Агрохолдинг Косюка разместил евробонды на полмиллиарда долларов

"Мироновский хлебопродукт" завершил размещение восьмилетних еврооблигаций на 550 миллионов долларов с доходностью 6,95% годовых.

Об этом сообщила холдинговая компания агрохолдинга MHP SE на веб-сайте Лондонской фондовой биржи, передает "Интерфакс-Украина".

Компания напоминает, что вырученные средства будут направлены, в том числе на финансирование выкупа всех или части евробондов-2020.

Кроме того, MHP SE сообщила, что акцептировала все поданные на начальном этапе выкупа заявки на сумму 409,783 млн долларов из 495,6 млн долларов еврооблигаций в обращении.

Совместными менеджерами сделки выступают британские подразделения J.P. Morgan, ING Bank и UBS.

Помимо еврооблигаций-2020, в обращении находятся евробонды на 500 млн долларов со сроком обращения до 2024 года и ставкой купона 7,75% годовых.

Ранее сообщалось, что совет директоров агрохолдинга "Мироновский хлебопродукт" одобрил выплату промежуточных дивидендов в размере 0,7492 доллара за акцию, что эквивалентно, приблизительно, 80 миллионам долларов.

Основателем и мажоритарным акционером МХП является украинский бизнесмен Юрий Косюк.

Косюк через компанию WTI Trading Limited владеет 66% акций МХП.

Таким образом, он получит около 53 млн долларов дивидендов.

Как сообщалось, Косюк вошел в список самых богатых людей Украины по версии журнала Forbes.

Его состояние оценивается в 1,5 миллиарда долларов.

Напомним, в 2017 году производители курятины получили половину средств из программы дотаций из компенсации НДС. На такую ​​программу было предусмотрено в 2017 году 4 млрд грн. Из них за январь-октябрь "Мироновский хлебопродукт" Юрия Косюка получил 1,4 млрд грн, Укрлендфарминг Олега Бахматюка - 517 млн ​​грн.

После скандала с получением значительной суммы государственных средств агрохолдингами в 2018 году правительство решило изменить систему дотаций на программу поддержки животноводства. Однако не исключило птицеводство из общей системы господдержки.

Сейчас агрохолдинг строит в Винницкой области одну из крупнейших в Европе птицефабрик.

Напомним, Антимонопольный комитет оценивает долю агрохолдинга ПАО "Мироновский хлебопродукт" на рынке куриного мяса в 38%.

В 2018 году программа государственной поддержки животноводства будет распространена также на птицеводство. В программу, в частности, добавлены две новые формы государственной поддержки, которые могут снова разрешить птицеводам получить львиную долю дотаций из государственного бюджета.