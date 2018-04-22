Telegram предложил российским пользователям устроить акцию протеста

Telegram предложил россиянам 22 апреля в семь часов вечера запускать из окон бумажные самолетики.

Об этом говорится в оповещении от официального сервисного аккаунта мессенджера, которое получили некоторые пользователи из России, передает Meduza.

В оповещении сказано, что это акция в поддержку свободного интернета, приуроченная к седьмому дню блокировки Telegram в России.

Напомним, 13 апреля Таганский суд Москвы постановил заблокировать мессенджер Telegram на территории России за отказ передать ФСБ ключи шифрования от переписки пользователей.

16 апреля 2018 года российские провайдеры в понедельник, 16 апреля, начали блокировать мессенджер Telegram на территории России.

Позже стало известно, что Telegram в РФ работает, а сайт Роскомнадзора – нет. Также у пользователей возникли трудности с доступом к другим ресурсам.

Также Роскомнадзор грозится заблокировать Facebook.

Тем временем Telegram продолжает оставаться доступным российским пользователям, в отличии, например, от Google.

Экономическая правда