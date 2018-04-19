Telegram продолжает оставаться доступным российским пользователям - Дуров
Владелец Telegram Павел Дуров заявил, что мессенджер продолжает оставаться доступным российским пользователям, несмотря на блокировку более 18 млн IP-адресов.
Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".
"Телеграм" продолжает оставаться доступным российским пользователям, несмотря на блокировку властями РФ более 18 млн IP-адресов за последние четыре дня", - написал он в своем аккаунте в соцсети "ВКонтакте".
Он отметил, что все больше IT-предпринимателей, программистов и системных администраторов делом помогают обеспечивать гарантированные Конституцией права россиян.
"Спасибо всем, кто участвует в цифровом сопротивлении", - добавил Дуров.
Напомним, 13 апреля Таганский суд Москвы постановил заблокировать мессенджер Telegram на территории России за отказ передать ФСБ ключи шифрования от переписки пользователей.
16 апреля 2018 года российские провайдеры в понедельник, 16 апреля, начали блокировать мессенджер Telegram на территории России.
Позже стало известно, что Telegram в РФ работает, а сайт Роскомнадзора – нет. Также у пользователей возникли трудности с доступом к другим ресурсам.
Также Роскомнадзор грозится заблокировать Facebook.
Экономическая правда