Telegram продолжает оставаться доступным российским пользователям - Дуров

Владелец Telegram Павел Дуров заявил, что мессенджер продолжает оставаться доступным российским пользователям, несмотря на блокировку более 18 млн IP-адресов.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Телеграм" продолжает оставаться доступным российским пользователям, несмотря на блокировку властями РФ более 18 млн IP-адресов за последние четыре дня", - написал он в своем аккаунте в соцсети "ВКонтакте".

Он отметил, что все больше IT-предпринимателей, программистов и системных администраторов делом помогают обеспечивать гарантированные Конституцией права россиян.

"Спасибо всем, кто участвует в цифровом сопротивлении", - добавил Дуров.

Напомним, 13 апреля Таганский суд Москвы постановил заблокировать мессенджер Telegram на территории России за отказ передать ФСБ ключи шифрования от переписки пользователей.

16 апреля 2018 года российские провайдеры в понедельник, 16 апреля, начали блокировать мессенджер Telegram на территории России.

Позже стало известно, что Telegram в РФ работает, а сайт Роскомнадзора – нет. Также у пользователей возникли трудности с доступом к другим ресурсам.

Также Роскомнадзор грозится заблокировать Facebook.

Экономическая правда