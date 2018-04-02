OVERTIME: ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ ДНЯ

Об авто на "бляхах", ценах на железнодорожные билеты и приватизации.

Об авто на "бляхах". Государственная пограничная служба Украины разоблачила схему незаконного ввоза в страну транспортных средств с иностранной регистрацией и их дальнейшей легализации.

Об иске Приватбанка. 30 марта в суд Никосии Приватбанк подал судебный иск к кипрской PricewaterhouseCoopers и украинской аудиторской компании PricewaterhouseCoopers.

Об авиаперевозках. Авиакомпания Air Malta намерена возобновить регулярные рейсы из Мальты в Киев с 19 июня.

О ценах на ж/д билеты. Стоимость билетов на поезда Укрзализныци с апреля 2018 могут вырасти на 12%.

О "Новой Почте". Европейский банк реконструкции и развития предоставит кредит на развитие компании "Нова Пошта".

О новых правилах парковки. Закон о реформировании сферы парковки транспортных средств, изменении правил парковки и эвакуации опубликовали в газете "Голос Украины".

О приватизации. Фонд госимущества в связи со вступлением в силу нового закона "О приватизации государственного имущества" пересмотрел перечни объектов на приватизацию в 2018 году.

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Монетизация субсидий: как "живые" деньги заставят украинцев экономить

Правительство подозревает, что не все семьи, которые получают коммунальные субсидии, действительно в них нуждаются. По мнению чиновников, сделать систему субсидий более прозрачной позволит монетизация. Что это такое и как это поможет бюджету?