Пограничники раскрыли схему незаконного ввоза авто "на евробляхах"

Государственная пограничная служба Украины разоблачила схему незаконного ввоза в страну транспортных средств с иностранной регистрацией и их дальнейшей легализации.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Также был установлен круг лиц, которые незаконно взяли на себя полномочия государственных органов.

"Четко выяснен механизм осуществления противоправной деятельности, который заключался в незаконном ввозе в Украину из Польши автомобилей польской и литовской регистрации. При этом использовались поддельные контрольные талоны с отметками пограничной службы и таможни о пересечении границы", - говорится в сообщении.

Сейчас подтвержден незаконный ввоз через пункт пропуска Ягодин 131 транспортного средства.

После формирования доказательной базы на завершающей стадии документирования проведены обыски в частных хозяйствах Любомильского района Волынской области, а это - 7 фигурантов дела.

Как результат, полностью подтверждена преступная деятельность и изъяты еще ряд транспортных средств и большое количество вещей и предметов, которые будут использованы в качестве доказательств в суде.

В частности, в ходе обысков обнаружено 4 незаконно ввезенных транспортных средства, 32 комплекта номерных знаков на автомобиле польской и украинской регистрации, поддельные датоштампы пограничных и таможенных органов.

Также найдены отдельные элементы оттисков и штампов на украинском и польском языках, используемых для подделки различных документов, поддельные печати польских нотариусов, более 1 тыс. бланков контрольных талонов, свыше 60 польских свидетельств о регистрации транспортных средств, около 60 пакетов документов на автомобили, в том числе и поддельные бланки доверенностей на право управления, полисы страхования, договоры купли-продажи.

Напомним, Кабинет министров готов на протяжении месяца урегулировать вопрос автомобилей с иностранной регистрацией, если Верховная Рада делегирует им это право.

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