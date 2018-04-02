Стало известно, когда начнет действовать "Закон о парковке"

Фото дмитрия макагона

Закон № 2262-VIII о реформировании сферы парковки транспортных средств, изменении правил парковки и эвакуации опубликовали в газете "Голос Украины".

Документ вступит в силу через 180 дней с момента публикации, то есть 27 сентября 2018 года.

Закон предусматривает создание законодательного механизма неотвратимости ответственности за нарушение правил остановки, стоянки и парковки транспортных средств путем введения фото-, видеофиксации правонарушений.

Также распространяется механизм привлечения к админответственности лица, на которое зарегистрировано авто, с зафиксированными в автоматическом режиме нарушениями правил дорожного движения, за случаи нарушения правил остановки, стоянки и парковки транспортных средств, в том числе за неуплату стоимости услуг парковки.

Полномочия рассмотрения дел об административных правонарушениях и осуществления временного задержания транспортного средства, согласно документу, должны инспекторы по парковке.

Усовершенствованы размеры штрафов за нарушение правил парковки. Предусмотрено 50% скидка в оплате штрафов за зафиксированные в режиме фотосъемки/видеозаписи нарушения при их уплате в течение 10 банковских дней.

Законом устанавливаются все случаи значительного препятствия дорожному движению или создание угрозы безопасности движения, особенно если транспортное средство поставлено на проезжей части в два или более рядов, оставлено в запрещенных Правилами дорожного движения местах остановки или стоянки на выделенной полосе движения общественного маршрутного транспорта или велодорожке.

После временного задержания авто предусмотрено безотлагательное информирование Нацполиции с указанием времени и места, куда эвакуировано транспортное средство, размещение этой информации на официальном сайте исполнительного органа местного совета, а также информирование об эвакуации авто на мобильные телефоны владельцев.

Возврат задержанного транспортного средства будет происходить безотлагательно после уплаты штрафа и стоимости услуги по его транспортировке и хранению.

Для удобства оплаты за парковку и эффективного контроля ее осуществления создается законодательная возможность введения решениями органов местного самоуправления автоматизированной системы контроля оплаты парковки.

Закон вступает в силу через 180 дней со дня его опубликования.

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