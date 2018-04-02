Приватбанк подал судебные иски против PwC на 3 милларда долларов

30 марта 2018 в районный суд Никосии (Кипр) Приватбанк подал официальный судебный иск по кипрской PricewaterhouseCoopers и украинской аудиторской компании PricewaterhouseCoopers.

Об этом сообщает пресс-служба ПриватБанка.

"Сумма искового заявления составляет 3 миллиарда долларов в качестве возмещения убытков, которые, как считает Приватбанк, он получил вследствие серьезных и значительных нарушений со стороны PwC своих обязанностей и, прежде всего, обязанностей при проверке финансовой отчетности Приватбанка за отчетные периоды, заканчивающиеся 31 декабря 2013, 31 декабря 2014 и 31 декабря 2015 года ", - говорится в сообщении.

В банке заявили, что после подачи судебного иска против бывших владельцев банка в Высоком суде Лондона в декабря 2017 года исковые заявление против PwC является следующим важным шагом, сделанным Приватбанком по возмещению огромных убытков, бремя от которых до сих пор в значительной степени влияет на экономику Украины.

"Подача иска против PwC является логичным и необходимым шагом, учитывая большую ответственность PwC по проверке финансовой отчетности банка. Абсолютная неспособность PwC выявить в банке операции мошенничества в течение многих лет привела к тому, что практически весь корпоративный кредитный портфель банка не обслуживается и не имеет соответствующего залогового обеспечения. Отныне кипрский суд будет принимать решение о PwC в установленном порядке", - отметил председатель правления Приватбанка Петр Крумханзл.

Сообщается, что Приватбанк поручил международной юридической компании Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan (Великобритания) совместно с кипрскими юридическими фирмами Antis Triantafyllides & Sons и Chrysses Demetriades & Co представлять его интересы в ходе судебных разбирательств с PwC.

PricewaterhouseCoopers (PwC) — международная сеть компаний, предлагающих профессиональные услуги в сфере консалтинга и аудита. Компания существует более 160 лет и входит в так называемую большую четвёрку таудиторских компаний. Штаб-квартира сети — в Лондоне.

Напомним, Национальный банк исключил ООО "ПрайсвотерхаусКуперс" из Реестра аудиторских фирм, имеющих право на проведение аудиторских проверок банков.

В Национальном банке заявляли, что PricewaterhouseCoopers оценивали залоги в Приватбанке в разы больше их реальной стоимости.

Компания была намерена оспорить решение Национального банка об исключении ее из реестра.

PwC проводила аудит финансовой отчетности Приватбанка за 2015 год в соответствии с Международными стандартами аудита.

Аудиторское заключение по данной финансовой отчетности включало в себя оговорку в отношении операций со связанными лицами.

Кроме того, как описано в финансовой отчетности за 2015 год, в начале 2016 года Приватбанк и его мажоритарные акционеры согласовали с НБУ комплексный план реструктуризации.

Сообщается, что за день до того, как было выпущено аудиторское заключение по финансовой отчетности за 2015 год, а именно 30 июня 2016 года, НБУ подтвердил на встрече с PwC Украина, что этот план реструктуризации выполняется согласно графика.

PwC не проводила аудит финансовой отчетности ПриватБанка после 31 декабря 2015 года.

Экономическая правда