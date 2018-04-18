OVERTIME: ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ ДНЯ

О курсе гривни на 3 года, ценах на бензин и монетизации субсидий.

О президенте на 4G торгах. Глава компании "Киевстар" Пётр Чернышов назвал появление президента Украины на торгах по частотам 4G нарушением.

О курсе гривни на три года. Кабинет министров спрогнозировал среднегодовой курс гривни на 2019, 2020 и 2021 годы.

О повышении цен на бензин. Правительство не будет принимать решения, которые могут привести к повышению цен на нефтепродукты.

О госдолге. Правительство намерено в 2019 году сократить предельный объем прямого государственного долга до 56% ВВП с 58%, предусмотренных Бюджетной резолюцией на 2018-2020 годы.

О миллиардном долге Коболева. Государственная фискальная служба считает главу НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева виновным в нарушении таможенных правил.

О монетизации субсидий. В Министерстве социальной политики планируют провести монетизацию субсидий для домохозяйств в два этапа.

О Вовке из НКРЭ. Номинационная комиссия не допустила действующего главу Нацкомиссии регулирования сфер энергетики и коммунальных услуг Дмитрия Вовка к конкурсу на избрание новых членов НКРЕ.

О блокировке Facebook в РФ. Соцсеть Facebook может оказаться заблокированной в РФ еще в 2018 году.

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Глава Киевстара: В Европе на больницах, церквях и детсадах стоят базовые станции. И никто об этом не пишет

Почему покрытие 4G не будет таким как в Европе и зачем глава "Киевстара" "подрабатывает" в call-центре? В фокусе "Зе Интервьюера" и ЭП — президент компании Петр Чернышов.