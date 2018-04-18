Кабмин спрогнозировал курс на три года вперед
Среда, 18 апреля 2018, 10:45
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Кабинет министров спрогнозировал среднегодовой курс гривни на 2019, 2020 и 2021 годы.
Об этом говорится в проекте постановления об основных направлениях бюджетной политики на 2019-2021 годы, который оказался в распоряжении ЭП.
Так, в 2019 году обменный курс гривни к доллару США в среднем за период составит 30,5 гривни за доллар.
В 2020 - 31,4 гривни за доллар, в 2021 - 31,8 гривни за доллар.
Напомним, среднегодовой курс на 2018 год составляет 29,3 гривни за доллар.
Детали бюджетной декларации на 2019-2021 годы читайте здесь.
Экономическая правда