Кабмин спрогнозировал курс на три года вперед

Кабинет министров спрогнозировал среднегодовой курс гривни на 2019, 2020 и 2021 годы.

Об этом говорится в проекте постановления об основных направлениях бюджетной политики на 2019-2021 годы, который оказался в распоряжении ЭП.

Так, в 2019 году обменный курс гривни к доллару США в среднем за период составит 30,5 гривни за доллар.

В 2020 - 31,4 гривни за доллар, в 2021 - 31,8 гривни за доллар.

Напомним, среднегодовой курс на 2018 год составляет 29,3 гривни за доллар.

Детали бюджетной декларации на 2019-2021 годы читайте здесь.

Экономическая правда