ГФС раскрыла причину начисления 8 миллиардов штрафа Коболеву

Государственная фискальная служба считает главу НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева виновным в нарушении таможенных правил.

Об этом говорится в двух постановлениях ГФС от 27 февраля т.г., которыми Коболеву в общей сложности было выписано 8,3 млрд гривен штрафных санкций.

"На протяжении 2017 г. таможенный брокер "Нафтогаза" ООО "Групп СВ" неоднократно подавал таможенные декларации, заранее зная о получении отказа в таможенном оформлении в связи с неподачей полного пакета документов. Для установления причин подачи неполного пакета документов, проведен опрос директора "Групп СВ" Марии Савиной. Она сообщила, что неоднократно обращалась к должностным лицам "Нафтогаза" за получением недостающих документов, но они не были ей предоставлены в связи с их не подписанием", - говорится в постановлении налоговой.

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В этом же постановлении указывается, что документами, которых недостает для оформления таможенной декларации, являются счета-фактуры и акты приемки передачи природного газа между "Нафтогазом" и "Газпромом".

По данным ЭП, ни одного ни другого вида документов не существует в связи с принципиально разными позициями украинской и российской компаний: "Нафтогаз" отказывается подписывать акты с момента военной агрессии России против Украины из-за того что в них "Газпромом" учтены несанкционированные поставки газа на оккупированную территорию Донецкой и Луганской областей.

В свою очередь "Газпром" отказывается предоставлять данные акты без учета поставок газа в зону АТО.

Как сообщала ЭП, решением Стокгольмского арбитража поставки газа "Газпромом" на захваченную территорию Донбасса признаны самопроизвольными (осуществленными без согласия украинской стороны) и неподлежащими оплате со стороны "Нафтогаза".

Позиция главы Государственной фискальной службы (сейчас занята Мирославом Проданом) является квотой БПП. Эту же политическую силу представляет премьер-министр Владимир Гройсман, который конфликтует с Андреем Коболевым за контроль над "Нафтогазом Украины".

Напомним, глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев обжаловал в Подольский районный суд Киева два постановления Энергетической таможни ГФС о наложении на него персонального штрафа на 7 и 1,3 миллиарда гривен.

Глава НАК "Нафтогаз Украины" заявил, что собирается судиться с Государственной фискальной службой.

Подробнее об истории со штрафом читайте в статье: Счет на 8 миллиардов: Зачем ДФС оштрафовала Коболева и "Нафтогаз"

Дмитрий Рясной, ЭП