Вовка окончательно не допустили к участию в конкурсе по отбору членов Нацкомиссии по тарифам

Номинационная комиссия не допустила действующего главу Нацкомиссии регулирования сфер энергетики и коммунальных услуг Дмитрия Вовка к конкурсу на избрание новых членов НКРЕ.

Об этом свидетельствуют данные Номинационной комиссии.

Ранее сообщалось, что номинационная комиссия не допустила Вовка к конкурсу на избрание новых членов НКРЕ.

Вовк обжаловал решение комиссии. Жалобу действующего председателя рассмотрели, однако отклонили.

Срок полномочий председателя Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, Дмитрия Вовка, согласно плану ротации членов регулятора, истекает в мае 2018 года.

Как сообщалось, Вовк подал документы на участие в конкурсе по отбору двух кандидатов в президиум комиссии. Вовк намерен сохранить занимаемую должность.

Вовк был назначен на должность и.о. председателя НКРЭКУ в конце декабря 2014 года. С июня 2015 года он вступил в полномочия главы регулятора.

До назначения на эту должность он не имел опыта работы в сфере энергетики.

В 2009-2013 годах он работал в инвесткомпании ICU, которая консультировала соглашения бизнеса президента Петра Порошенко.

С марта 2013 года по декабрь 2014 года Вовк работал в Москве в корпорации Roshen, которая принадлежит президенту.

За время каденции Вовка была принята скандально известная формула "Роттердам+", которая, как считают эксперты, генерирует сверхприбыль для тепловой генерации, в частности, компании ДТЭК Рината Ахметова.

На сегодня внедрение формулы "Роттердам+" является предметом расследования НАБУ.

Также комиссия под руководством Вовка реализовала план повышения тарифов на электроэнергию для населения, и при этом также повышала тарифы для промышленности, что не дало возможности побороть перекрестное субсидирование на рынке электроэнергии.

За время руководства Вовка, НКРЭКУ пыталась ввести абонплату за газ, а также приняла решение о введение стимулирующего тарифообразования для облэнерго, которое устанавливает нормы доходности на старые и новые активы в размере 12,5%.

Ранее сообщалось, что заседания НКРЭКУ с 26 марта потеряли кворум – большинство голосов действующих членов, которое необходимо для принятия каких-либо решений регулятора.

НКРЭКУ осуществляет государственное регулирование деятельности субъектов природных монополий в электроэнергетике, теплоснабжении, нефтегазовом комплексе, централизованном водоснабжении и водоотводе, переработки и захоронения бытовых отходов, а также обеспечивает проведение ценовой и тарифной политики в этих сферах.

Экономическая правда