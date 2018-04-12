Вовк планирует остаться в НКРЭ

Действующий глава Национальной комиссии по регулированию рынка энергетики и коммунальных услуг Дмитрий Вовк подал документы на участие в конкурсе по отбору двух кандидатов в президиум комиссии.

Об этом ЭП сообщил источник в Кабинете министров.

По словам собеседника, Вовк намерен сохранить занимаемую должность и именно поэтому подал документы на участие в конкурсе по отбору двух кандидатов в президиум комиссии. Конкурс будет проведен уже в текущем месяце.

Данные две должности станут вакантными в конце мая, когда, в соответствии с планом ротации членов регулятора, истекут полномочия Вовка и единственного на сегодня действующего члена НКРЭ Руслана Машляковского.

Машляковский, по данным источников ЭП, также подал заявку на участие в конкуре.

В соответствии с действующей в стране нормативной базой, последнее слово в формировании руководящего состава НКРЭ принадлежит президенту, полномочия которого позволяют утверждать/отклонять кандидатуры из числа отобранных конкурсной комиссией.

Сам Вовк информацию о поданных документах не подтвердил и не опровергнул.

"Конкурс ещё не состоялся и будет длится ещё не менее месяца. Поэтому вопросы и ответы преждевременны", — заявил он ЭП.

Детальнее о взглядах Дмитрия Вовка на текущие проблемы в энергетике и дальнейшие планы читайте в ближайшее время в интервью на ЭП.

Дмитрий Рясной, ЭП