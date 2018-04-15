OVERTIME: ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ ВЫХОДНЫХ

О дешевых путешествиях, отчете правительства и ЗСТ с Турцией.

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О ЗСТ с Турцией. Украина планирует подписать соглашение о зоне свободной торговли с Турцией

О продаже криптокошельков. Киберполиция разоблачила 16-летнего парня в продаже похищенных аккаунтов и паролей от электронных кошельков.

О ремонте дорог. В ближайшие 5 лет на ремонт и строительство украинских дорог будет выделено 300 млрд гривен.

О безвизе с Колумбией. Украина и Колумбия в ближайшее время готовятся завершить все процедуры для введения безвизового режима между странами.

О дороге, заряжающей электромобили. В рамках проекта eRoadArlanda в Швеции открытая первая мире электрифицированная дорога, на которой в процессе движения можно заряжать коммерческие и легковые электромобили.

Об отчете правительства. На следующей неделе планируется отчет правительства в парламенте.

О дешевых билетах. Чешский железнодорожный и автобусный перевозчик RegioJet запустил два рейса из Ужгорода и Мукачево в Прагу.