В Швеции открыли дорогу, которая заряжает электромобили на ходу

фото: petrolplaza

В рамках проекта eRoadArlanda в Швеции открытая первая мире электрифицированная дорога, на которой в процессе движения можно заряжать коммерческие и легковые электромобили.

Об этом пишет Enkorr.

При строительстве eRoadArlanda использованы высокоэффективные технологии и решения, которые позволяют электрифицировать любую дорогу общественного пользования.

На 2-километровом участке общественной дороги 893 между грузовым терминалом Арланда и логистической зоной Россерсберга вблизи Стокгольма были установлены отбойники-троллеи.

От них электричество передается на электромобили с помощью особых подвижных токосъемников, которые определяют местоположение троллей и до тех пор, пока транспортное средство находится над ними, пребывают в рабочем (раскрытом) положении.

фото: petrolplaza

На электрифицированной дороге будут использоваться особые электрогрузовики, разработанные в рамках проекта eRoadArlanda, пишет PetrolPlaza.

Каким образом будет происходить зарядка серийных коммерческих и легковых электромобилей, не сообщается.

Напомним, Мининфраструктуры согласовало стратегию развития рынка электрокаров, которой предусмотрено введение механизма налоговой скидки и отмены выплаты в пенсионный фонд при регистрации электромобилей.

С 1 января 2018 отменили НДС и акцизный налог на ввоз на таможенную территорию Украины транспортных средств, оснащенных электрическими двигателями.

Ранее сообщалось, что в 2017 году в Украине было зарегистрировано 3265 автомобилей с электрическим приводом, что на 91% больше, чем в 2016 году.

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