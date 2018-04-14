Подростка поймали на продаже краденых криптокошельков

Киберполиция разоблачила 16-летнего парня в продаже похищенных аккаунтов и паролей от электронных кошельков.

Об этом сообщает пресс-служба Киберполиции.

Как отмечается, оперативники обнаружили сайт "kamyn9ka.com" с административной панелью вредоносного программного обеспечения Azorult.

"Это программное обеспечение относится к типу Stealer и предназначено для кражи персональных данных. Также в архивах сайта обнаружили около 400 файлов с данными зараженных компьютеров из разных уголков мира, в том числе и украинских пользователей", - говорится в сообщении.

В Киберполиции установили: администратором этого сервера был 16-летний житель Тернопольской области, который владел соответствующими навыками работы с компьютерами.

"Для сокрытия своего IP-адреса он использовал ряд анонимайзеров и прокси-серверов, а распространение вредоносного программного обеспечения осуществлялось с помощью ссылки, размещенной на Youtube", - сообщает пресс-служба.

Согласно сообщению, после перехода по ссылке вирус загружался на компьютер и искал необходимую информацию: пароли к аккаунтам соцсетей, доступ к конфиденциальной информации об электронных платежных системах, пароли от почтовых ящиков, а также ключи от е-кошельков различных криптовалют.

Полученную информацию парень продавал на тематических форумах. Во время обыска правоохранители изъяли компьютерную технику и мобильный телефон, которые направили на экспертизу.

"По факту незаконного вмешательства в работу компьютеров и компьютерных сетей полиция начала уголовное производство. Решается вопрос об объявлении молодому человеку о подозрении", - говорится в сообщении.

Напомним, в Испании задержали украинского хакера, главу киберпреступного синдиката, который атаковал 100 финансовых учреждений по всему миру.

Экономическая правда