В ближайшие 5 лет на дороги обещают выделить 300 миллиардов

В ближайшие 5 лет на ремонт и строительство украинских дорог будет выделено 300 млрд гривен.

Об этом премьер-министр Владимир Гройсман написал в своем Twitter.

"Мы будем уменьшать ямочный ремонт дорог и делать капитальный ремонт. Это приоритет правительства", - написал Гройсман.

Премьер заверил, что за 5 лет все областные центры будут соединены дорогами хорошего качества.

"Будут делаться не только государственные, но и местные дороги. За 5 лет мы выделим на дороги 300 млрд гривен", - добавил он.

Напомним, в госбюджете на 2018 год 44 млрд гривен будет выделено на ремонт дорог (из них 32,6 млрд гривен - бюджет Государственного дорожного фонда).

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Экономическая правда