OVERTIME: ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ ДНЯ
О буме электромобилей, "Северном потоке-2" и блокировке Telegram.
О "Северном потоке-2". Финляндия выдала второе разрешение на строительство и эксплуатацию газопровода "Северный поток-2" в финской исключительной экономической зоне.
Об обысках у Укрзализныци. Сотрудники Генеральной прокуратуры Украины и Службы безопасности Украины провели обыски в офисе "Укрзализныци".
О буме электромобилей. Количество ввезенных в Украину в первом квартале 2018 года электромобилей выросло втрое по сравнению с аналогичным периодом 2017 года – до 1,744 тысячи транспортных средств.
О блокировке Telegram. Роскомнадзор попросил Таганский суд Москвы немедленно заблокировать Telegram в случае, если судья удовлетворит иск о блокировке мессенджера.
Об учетной ставке. Правление Национального банка приняло решение оставить учетную ставку неизменной на уровне 17% годовых.
Об инфляции. Национальный банк оставил неизменным прогноз потребительской инфляции - она будет снижаться и достигнет целевого уровня к середине 2019 года.
О Вовке из НКРЭ. Действующий глава Национальной комиссии по регулированию рынка энергетики и коммунальных услуг Дмитрий Вовк подал документы на участие в конкурсе по отбору двух кандидатов в президиум комиссии.
О золотовалютных резервах. Национальный банк улучшил прогноз международных резервов в 2018 году с 20,5 миллиарда долларов до 21,6 млрд долларов.
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"Допрос" Цукерберга: утечка данных, платный Facebook и российская "фабрика троллей"
Глава Facebook Марк Цукерберг выступил перед Сенатом и Палатой представителей конгресса из-за скандала с утечкой данных пользователей. ЭП выбрала главное из его ответов.
Что ждет родителей, которые не платят алименты
Депутаты приняли закон, ужесточающий ответственность родителей за неуплату алиментов. Чиновники констатируют действенность введенных норм и обещают наказывать даже тех нерадивых родителей, которые находятся за границей.