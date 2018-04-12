OVERTIME: ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ ДНЯ

О буме электромобилей, "Северном потоке-2" и блокировке Telegram.

О "Северном потоке-2". Финляндия выдала второе разрешение на строительство и эксплуатацию газопровода "Северный поток-2" в финской исключительной экономической зоне.

Об обысках у Укрзализныци. Сотрудники Генеральной прокуратуры Украины и Службы безопасности Украины провели обыски в офисе "Укрзализныци".

О буме электромобилей. Количество ввезенных в Украину в первом квартале 2018 года электромобилей выросло втрое по сравнению с аналогичным периодом 2017 года – до 1,744 тысячи транспортных средств.

О блокировке Telegram. Роскомнадзор попросил Таганский суд Москвы немедленно заблокировать Telegram в случае, если судья удовлетворит иск о блокировке мессенджера.

Об учетной ставке. Правление Национального банка приняло решение оставить учетную ставку неизменной на уровне 17% годовых.

Об инфляции. Национальный банк оставил неизменным прогноз потребительской инфляции - она ​​будет снижаться и достигнет целевого уровня к середине 2019 года.

О Вовке из НКРЭ. Действующий глава Национальной комиссии по регулированию рынка энергетики и коммунальных услуг Дмитрий Вовк подал документы на участие в конкурсе по отбору двух кандидатов в президиум комиссии.

О золотовалютных резервах. Национальный банк улучшил прогноз международных резервов в 2018 году с 20,5 миллиарда долларов до 21,6 млрд долларов.

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