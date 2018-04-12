Роскомнадзор потребовал немедленно заблокировать Telegram

Роскомнадзор попросил Таганский суд Москвы немедленно заблокировать Telegram в случае, если судья удовлетворит иск о блокировке мессенджера.

Об этом сообщает российский "Интерфакс".

Суд приступит к рассмотрению по существу заявления Роскомнадзора о блокировке мессенджера Telegram на территории России в пятницу, 13 апреля, в 10.00.

"Мы заявляем ходатайство о немедленном исполнении судебного решения в случае удовлетворения искового заявления", — сообщила судья Юлия Самолина.

В то же время она заявила, что примет решение по ходатайству о немедленной блокировке после того, как будет вынесет вердикт по существу дела.

Она также согласилась привлечь Федеральную службу безопасности России в качестве третьего лица.

Напомним, Роскомнадзор угрожал заблокировать Telegram, если мессенджер не предоставит ключи для декодирования сообщений пользователей. На исполнение требований мессенджеру дали 15 суток, но Telegram ключи не предоставил.

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Экономическая правда