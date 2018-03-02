Польская PGNiG начала срочные поставки газа в Украину

Нафтогаз Украины и польская нефтегазовая компания PGNiG подписали контракт о срочных поставках газа.

Об этом сообщает пресс-служба PGNiG, передает Liga.net.

Контракт был подписан после решения Газпрома отказаться от начала поставок газа Нафтогазу.

Контракт с PGNiG действует до конца марта 2018 г. Объем законтрактованного газа составляет более 60 млн кубометров.

Поставки начались сегодня, 2 марта, в 6 утра через узел Хермановице, который соединяет польскую и украинскую газотранспортные системы.

Напомним, "Газпром" после решения Cтокгольмского арбитража не в свою пользузаявил об инициировании расторжения контрактов на поставку и транзит газа с НАК "Нафтогаз Украины".

В НАК "Нафтогаз Украины" ситуацию пока не комментируют.

Напомним, в среду, 28 февраля, стало известно, что Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования Нафтогаза о компенсации за недопоставленные Газпромом объемы газа для транзита.

По решению Стокгольмского арбитража, Нафтогаз добился компенсации в сумме 4,63 млрд долларов за недопоставку Газпромом согласованных объемов газа для транзита. По результатам двух арбитражных производств в Стокгольме Газпром оплатить 2.56 млрд долларов в пользу Нафтогаза.

Более подробно о том, чем закончился спор между двумя энергетическими гигантами с учетом последнего и предыдущих решений, кто кому и сколько должен, читайте в материале: Нафтогаз vs Газпром: кто выиграл битву под Стокгольмом.