34% переплаты за газ компенсирует "Газпром" - "Нафтогаз"

НАК "Нафтогаз Украины" выставит счет за 34-процентную переплату за импортный газ в марте российскому "Газпрому".

Об этом написал коммерческий директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко на своей странице в Facebook.

"Теперь Газпром должен нам выплатить компенсацию за невыполнение контрактных обязательств по поставке газа в марте, о чем он уже был официально предупрежден", - написал Витренко.

"По оперативным данным, средневзвешенная цена газа от европейских поставщиков в марте этого года превысила цену газа от Газпрома (после ее снижения в соответствии с решением Стокгольмского арбитража) на 33,9%. Вся эта переплата будет выставлена ​​Газпрому для компенсации", - добавил он.

Напомним, по словам президента Порошенко, Украина в марте должна была получать природный газ по контракту с "Газпромом" по цене 238,55 долларов за 1 тыс куб м.

В то же время, цены на спотовом рынке, по которым Украина пока покупает газ в Европе - от 250 до 500 долларов за 1 тыс куб м.

Напомним, Нафтогаз Украины и польская нефтегазовая компания PGNiG подписали контракт о срочной поставке газа.

Поставки начались 2 марта в 6 утра через узел Хермановице, который соединяет польскую и украинскую газотранспортные системы.

Напомним, "Газпром" после решения Cтокгольмского арбитража не в свою пользу заявил об инициировании расторжения контрактов на поставку и транзит газа с НАК "Нафтогаз Украины".

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Экономическая правда