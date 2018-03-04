OVERTIME: ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ ВЫХОДНЫХ
О газе и обо всем, что вокруг него
О европейском газе. Украина с 3 марта 2018 года увеличила импорт природного газа со стороны Европы до 25 млн кубометров в сутки, что позволило полностью закрыть потребность страны.
О ценах на газ. Президент Петр Порошенко назвал цены, по которым Украина покупает европейский газ. Да, цены высокие, но россияне компенсируют нам разницу.
О "прикрутили". В "Нафтогазе" рассказали, какие регионы максимально уменьшили потребление газа за последние дни.
О расторжении контрактов. Российский "Газпром" заявил о начале процедуры расторжения контрактов на поставку и транзит газа с НАК "Нафтогаз Украины".
О коротких каникулах. Кризисный комитет при Министерстве энергетики и угольной промышленности предложил Министерству образования возобновить работу учебных заведений с 5 марта.
Вы хотите знать больше?
"Прикрутили". Все, что нужно знать о новой "газовой войне" и эконом-режиме
Если вы еще не успели разобраться, почему население просят экономить газ и закрывают школы, ЭП поможет это сделать за пять минут.
Неделя в графиках: транзит газа, обладатели земли и (не)прибыльная банковская система
Традиционный выпуск рубрики выходного дня "Неделя в графиках": как менялись объемы транзита газа через Украину за годы независимости, у кого из латифундистов больше земли, какой самый прибыльный поезд УЗ и как сработала банковская система в январе.