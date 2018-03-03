Глава Нафтогаза рассказал, какие регионы "прикрутили" больше всех
Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев рассказал, какие регионы максимально уменьшили потребление газа.
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
В тройке лидеров - Кременчуг (-35%), Днепр (-32%), Николаев (-21%).
Киев уменьшил потребление газа на 15%.
В общей сумме по Украине 2 марта потребления газа уменьшилось на 14%.
Как сообщалось ранее, "Газпром" после решения Cтокгольмского арбитража не в свою пользузаявил об инициировании расторжения контрактов на поставку и транзит газа с НАК "Нафтогаз Украины".
После чего украинцев призвали "прикрутить" газ - уменьшить температуру в помещениях, чтобы снизить потребление.
Инициативу НАК "Нафтогаз Украины" поддержал президент и призвал украинцев сплотиться против очередной провокации Кремля.
Экономическая правда