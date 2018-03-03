Украина увеличивает импорт газа из Европы – Витренко

Украина с 3 марта 2018 года увеличит импорт природного газа со стороны Европы до 25 миллионов кубометров в сутки, что позволит полностью закрыть потребность страны.

Об этом сообщил главный коммерческий директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко в эфире телеканала ZIK, передает "Интерфакс-Украина".



"Мы должны были получать от "Газпрома" 18 млн куб. м газа в сутки. С завтрашнего дня (3 марта - ЭП) будем получать из Европы 25 млн куб. м", - сказал он.



По его словам, цена закупаемого в Европе газа на "10-20-30% выше" цены для "Нафтогаза" по контракту с "Газпромом". В то же время НАК в дальнейшем намерен взыскать эту разницу с российской компании, которая не выполнила свои обязательства согласно решению Стокгольмского арбитража, вернув компании обратно авансовый платеж за поставки газа в марте в объеме около 125 млн долларов.



"Мы уже направили им письмо, в котором сказали, что эту разницу они должны нам компенсировать, поскольку нарушили свои контрактные обязательства… Это, возможно, будет для нас идеальным вариантом, когда мы покупаем газ в Европе, и если европейская цена выше газпромовской – мы "Газпрому" выставляем убытки, которые они должны компенсировать. А то, что можем выигрывать в арбитраже, мне кажется, мы уже доказали", - добавил Витренко.



Согласно оперативным данным ПАО "Укртрансгаз", импорт природного газа в Украину 1 марта составил 2,836 млн куб. м (Словакия – 2,539 млн куб. м, Венгрия – 0,296 млн куб. м, Польша – 0,001 млн куб. м).



Как уточнили агентству в УТГ, если по состоянию на 2 марта было забронировано 4,503 млн куб. м (Словакия – 1,893 млн куб. м, Венгрия – 0,549 млн куб. м, Польша – 2,061 млн куб. м) мощности на входе в ГТС Украины со стороны Европы для импорта газа, то на 3 марта "бронь" уже составила 26,387 млн куб. м (Словакия – 16,9 млн куб. м, Венгрия – 7,425 млн куб. м, Польша – 2,062 млн куб. м).

Напомним, "Газпром" после решения Cтокгольмського арбитража не в свою пользу заявил об инициировании расторжения контрактов на поставку и транзит газа с НАК "Нафтогаз Украины".

Нафтогаз Украины и польская нефтегазовая компания PGNiG подписали контракт о срочной поставке газа.

Поставки начались 2 марта в 6 утра через узел Хермановице, который соединяет польскую и украинскую газотранспортные системы.