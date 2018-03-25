OVERTIME: ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ ВЫХОДНЫХ

О чём все говорили на выходных?

Об Антонове. Антонов пока не может наладить серийный выпуск самолетов без российских комплектующих и ищет пути обхода санкций через Беларусь.

О вирусах. На YouTube нашли вредоносную программу, способную заражать компьютеры под управлением ОС Microsoft Windows и предназначенную для кражи логинов, паролей и другой конфиденциальной информации.

О Ryanair. Лоукост может полететь еще в 4 украинских города - Одессу, Харьков, Херсон и Днепр.

О разрыве отношений с РФ. Решение Правительства о разрыве программы экономического сотрудничества с РФ, по мнению Гройсмана, пойдет на пользу Украине, сбалансирует экспортную политику и в итоге сделает Украину сильнее.

О роботах. Студент из города Кропивницкий создал устройство, подобно пылесосу может собирать мусор из водоемов.