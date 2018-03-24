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На YouTube знайшли вірус, який збирає конфіденційну інформацію

Субота, 24 березня 2018, 13:35
 

Шкідлива програма, здатна заражати комп'ютери під управлінням ОС Microsoft Windows і призначена для викрадення логінів, паролів та іншої конфіденційної інформації.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на розробник антивірусних програм Dr.WEB.

"Виявлено кілька модифікацій, що детектуються також під іменем Trojan.PWS.Stealer.23198. Написана на мові Python", - йдеться в повідомленні.

Трапляються випадки поширення трояна через сервіс Яндекс.Диск, посилання на файли публікувалися у вигляді коментарів до відеороликів на YouTube. Шкідлива програма розповсюджується у вигляді архіву RAR SFX, що саморозпаковується.

Зібрана інформація зберігається в окремій папці, потім її вміст упаковується в архів, який разом з даними про розташування зараженого пристрою відправляється на сервер зловмисників.

Вірус збирає на інфікованому пристрої файли Cookies різних браузерів; збережені логіни/паролі із цих браузерів; знімок екрану і файли з Робочого столу Windows.

Нагадаємо, нещодавно Державна фіскальна служба попереджала про розсилку нібито від її імені електронних листів зі шкідливим програмним забезпеченням.

Економічна правда

YouTube кіберзлочинність Windows
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