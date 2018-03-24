"Антонов" хоче обійти санкції, збираючи літаки в Білорусі

Антонов поки не може налагодити серійний випуск літаків без російських комплектуючих і шукає шляхи обходу санкцій через Білорусь.

Про це повідомляє Liga.net.

ДП Антонов і Мінський завод цивільної авіації №407 (МЗГА) ведуть закриті переговори про створення сервісного центру в Мінську.

У Білорусі планується продовжувати льотну придатність, ресурс літаків АН, проводити сервісне обслуговування, ремонт і збірку літаків сімейства Ан-148/158.

Згідно з протоколом переговорів між підприємствами (копія якого є в розпорядженні видання), в рамках співпраці розглядається можливість використання російських комплектуючих, в тому числі і санкційних.

Відзначається, що імпортозаміщення російських комплектуючих, яке компанія проводить з 2015 року, не допомагає запустити серійне виробництво.

За словами віце-президента ДП Антонов Андрія Чабанова, підприємство вважає за доцільне розвиток спільних державних програм по організації виробництва і коопераційного серійного випуску цивільних літаків Ан-148 / Ан-158 спільно з Мінським заводом цивільної авіації №407 як перехідний етап для виходу з критичної ситуації , в якій опинився Антонов.

В ДП Антонов підтвердили факт переговорів, але відмовилася коментувати подробиці проекту, оскільки остаточне рішення щодо його реалізації ще не прийнято.

Раніше російське видання "Коммерсант" повідомляло, що Росія і Україна ведуть закриті переговори щодо продовження льотної придатності літаків Ан-124-100 "Руслан", які використовує російська вантажна авіакомпанія "Волга-Днєпр". Тоді ДП підтвердило, що планує виконати певні роботи для російської авіакомпанії "Волга−Днєпр".

Економічна правда