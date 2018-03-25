В Кропивницькому винайшли робота, який чистить річки від сміття

Студент з міста Кропивницький створив пристрій, що подібно пилососу може збирати сміття з водойм.

Про це повідомляє Ecotown.

"У команди, що працювала на цим винаходом, з’явилася ідея й мета очистити водойми нашого міста від сміття. Цей робот був зібраний з підручних матеріалів. Ми його запустили, протестували – він працює", – говорить винахідник Руслан Коптєв.

Пристрій працює на сонячних батареях, а тому не потребує щоденної підзарядки. Автоматично керувати ним можна через мережу WI-FI: теоретично кожен бажаючий мешканець Кропивницького зможе підключитися до робота, покерувати ним та очистити водойму від сміття.

Під час експерементального запуску пристрій зібрав з річки Інгул близько 20 кг сміття. За словами Руслана, вартість такого робота становить близько 25 тисяч доларів, тому він звернувся до міськради, щоб знайти фінансування для свого винаходу.

У комісії виникло чимало запитань до розробника: де взяти гроші, як захистити прилад від вандалів, куди вивозити зібране сміття, хто буде спостерігати за роботом.

Розробнику запропонували розробити чіткі розрахунки цього проекту, врахувавши усі можливі аспекти, після чого пристрій зможуть запустити в місті.

Економічна правда