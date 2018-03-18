OVERTIME: ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ ВЫХОДНЫХ

Об обысках у "Новой Почты", президентстве Гройсмана и росте ВВП.

Об обысках у "Новой Почты". Генеральная прокуратура в пятницу провела обыски в офисах компании "Новая Почта" по делу о неуплате налогов в особо крупных размерах.

О президентстве Гройсмана. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что не собирается баллотироваться на пост президента Украины.

О новых стандартах измерения газа. Компания "Укртрансгаз", эксплуатирующая систему магистральных газопроводов и подземных хранилищ газа страны, готовится к переходу на европейские измерительные стандарты.

О продаже акций "Укрнафты". Фонд гарантирования вкладов физических лиц на аукционе в пятницу продал акции нефтедобывающей компании "Укрнафта" на сумму 73,9 тысяч гривен.

О возобновляемой энергетике. В Виннице планируют построить завод по производству солнечных панелей.

О росте ВВП. Глава представительства Всемирного банка в Беларуси, Молдове и Украине Сату Кахконен считает, что экономика Украины может вырасти за счет отложенного роста.

О миллиардных долгах РФ. Россия и, в частности, компания "Газпром", должны Украине по разным газовым делам более 8 млрд долларов и эти средства будут так или иначе выплачены в пользу нашего государства.