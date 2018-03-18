Всемирный банк рассказал, что поднимет экономику Украины

Глава представительства Всемирного банка в Беларуси, Молдове и Украине Сату Кахконен считает, что экономика Украины может вырасти за счет отложенного роста.

Об этом она сообщила в интервью НВ.

"Одна из сфер, которая может серьезно способствовать росту, – сельское хозяйство. Вас называли житницей Европы. Но потенциал вашего сельского хозяйства еще не реализован. Прежде всего, из‑за отсутствия рынка земли", - заявила она.

"Конечно, нужно еще сделать так, чтобы в страну поверили инвесторы. Это касается и Всемирного банка. Рынок необходим для того, чтобы мы начали инвестировать в сельское хозяйство: транспортную инфраструктуру, орошение и тому подобное", – отметила Кахконен.

По ее словам, из-за кризиса 2014–2015 годов ВВП страны значительно снизился. Сейчас экономика восстановилась, но экономический рост пока скромный, на уровне 2%. Это, по ее мнению, означает, что уровень доходов населения еще не вернулся на докризисный уровень.

"У страны есть потенциал для того, чтобы расти быстрее мировой экономики, но только при условии продолжения реформ", – добавила она.

Ранее Кахконен заявила, что 2% фирм контролируют более 20% общего оборота и более четверти активов всех украинских компаний.