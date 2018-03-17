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Фонд гарантирования продал пакет акций "Укрнафты"

Суббота, 17 марта 2018, 17:21

Фонд гарантирования вкладов физических лиц на аукционе в пятницу продал акции нефтедобывающей компании "Укрнафта" на сумму 73,9 тысяч гривен.

Об этом сообщает пресс-служба "Украинской биржи".

Как отмечается, 16 марта на "Украинской бирже" состоялся аукцион по продаже активов, учитываемых на балансе ПАО "Энергобанк" выставленных на продажу торговцем ценными бумагами компанией "Драгон Капитал".

"По результатам аукциона были проданы акции ПАО "Укрнафта" в количестве 762 штук общей стоимостью 73,9 тысяч гривен, что на 6,481 тысяч гривен больше стартовой цены", - говорится в сообщении.

ПАО "Укрнафта" - крупнейшая украинская нефтедобывающая компания. НАК "Нафтогаз Украины" принадлежит 50% + 1 акция Укрнафты, группе компаний "Приват" Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова - около 42% акций.

Экономическая правда

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