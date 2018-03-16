Порошенко: Хотелось бы снижения учетной ставки

Президент Порошенко хотел бы большего роста кредитования экономики при меньших ставках, но подтверждает, что независимость центробанка остается главным приоритетом.

Об этом он заявил на встрече с новым главой НБУ Яковом Смолием и экс-главой Нацбанка Валерией Гонтаревой, передает "Интерфакс-Украина".

"Очень важно, что за прошлый год мы имеем 13% рост депозитов и рост кредитования национальной экономики, хотя, конечно, мне хотелось бы больших показателей. И тут стабильность банковской системы, национальной денежной единицы, возможно, снижение ставки… хотя нет, я об этом не буду говорить, потому что это будет вмешательство в вашу работу", – сказал Порошенко.

"Независимость НБУ для меня остается абсолютно первым приоритетом – доверие и независимость", – подчеркнул президент.

Свидетельством такого доверия он назвал укрепление гривни в последнее время с 29 грн за доллар до 26 грн за доллар и выкуп Нацбанком с начала года около 800 млн долларов в резервы.

Порошенко отметил, ссылаясь на новоназначенного главу центробанка Якова Смолия, что при его назначении никто не выставлял никаких условий в отношении кадровых и профессиональных шагов на новом посту.

По мнению президента, смена главы Нацбанка мало повлияет на работу регулятора.

Он поблагодарил Валерию Гонтареву, которая возглавила НБУ в июне 2014 года, напомнив, насколько тяжелой тогда была ситуация в стране и ее финансово-банковской системе.

Он подчеркнул, что эти четыре года Нацбанк был независимым и никто, в том числе президент и правительство, не давали ему указаний о рефинансировании, ставке и выведении банков с рынка.

Порошенко считает, что перед новым главой НБУ Смолием стоят не менее амбициозные задачи, в частности, по валютной либерализации и проведению в парламенте недавно одобренного Нацсоветом реформ законопроекта о валюте, а также внедрения стандартов BEPS (план действий ОЭСР по противодействию размыванию налогооблагаемой базы и выводу прибыли из-под налогообложения – ред).

Напомним, ранее премьер-министр Гройсман призвал НБУ снизить учетную ставку для возобновления кредитования экономики.

В Нацбанке ответили, что повышение учетной ставки не является ключевой преградой для кредитования бизнеса.

Напомним, 1 марта Национальный банк поднял учетную ставку на 1 процентный пункт до 17%.

Повышение учетной ставки стало четвертым подряд и было ответом на отсутствие существенных признаков ослабления инфляционных рисков.

Как известно, 15 марта Верховная Рада поддержала увольнение Гонтаревой с должности главы Нацбанка и на эту должность назначила Якова Смолия.

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