НБУ опять поднимает учетную ставку

Национальный банк поднял учетную ставку на 1 процентный пункт до 17%.

Об этом заявил и.о. главы правления НБУ Яков Смолий на пресс-брифинге.

Правление Национального банка приняло решение повысить учетную ставку до 17% годовых со 2 марта.

"Четвертое подряд повышение ключевой процентной ставки является целесообразным, учитывая отсутствие существенных признаков ослабления инфляционных рисков и направлено на снижение потребительской инфляции до целевого уровня в среднесрочной перспективе", - заявили в НБУ.

Сегодняшнее повышение ставки стало четвертым подряд.

Как сообщалось, 27 октября 2017 года НБУ повысил учетную ставку с 12,5% до 13,5%. В декабре 2017 года Национальный банк повысил учетную ставку с 13,5% до 14,5%.

25 января учетная ставка выросла на 1,5 процентных пункта до 16%.

Как известно, изменение учетной ставки является важным сигналом для определения банками процентных ставок по вкладам и займам.

Она влияет на стоимость кредитов, предоставляемых Нацбанком коммерческим банкам. Чем она выше, тем дороже обходятся банкам займы рефинансирования, тем дороже они предлагают собственные кредиты, тем меньше заемщиков оформляют ссуды.

Снижение кредитования физлиц приводит к тому, что уменьшается платежеспособный спрос на товары и услуги, которые часто покупаются в кредит. Соответственно, производители и продавцы воздерживаются от наращивания производства и повышения цен из-за низкого спроса.

Политика таргетирования инфляции, которой придерживается Национальный банк Украины, — это меры, которые принимает государство, чтобы предотвратить сильную инфляцию и удержать контроль над уровнем цен в стране.

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Экономическая правда