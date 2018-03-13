Порошенко отложил налог на выведенный капитал из-за позиции Запада

Президент Петр Порошенко отложил подачу законопроекта о налоге на выведенный капитал в парламент из-за позиции международных партнеров.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель главы Администрации президента Дмитрий Шимкив.

"К сожалению, из-за позиции международных партнеров и компаний должны провести дополнительное обсуждение и поиск аргументов именно для них", - написал он.

По данным ЭП, в Администрацию Президента пришло письмо от МВФ, в котором отмечалось, что Фонд выступает категорически против принятия соответствующего закона поскольку это может привести к увеличению дефицита бюджета.

В письме также отмечается, что принятие соответствующего решения может привести к разрыву сотрудничества между Украиной и ее главным кредитором.

Ранее Порошенко неоднократно называл введение налога на выведенный капитал одним из главных приоритетов на 2018 год.

Однако во время встречи с представителями бизнеса в понедельник президент заявил, что внедрять НВК еще рано.

"Я не буду его сейчас подписывать, вносить в парламент. Я считаю, что по этому поводу необходима честная дискуссия с нашими иностранными партнерами и с ассоциациями бизнеса", - сказал он.

Напомним, Кабинет Министров одобрил законопроект о замене налога на прибыль аналогом налога на выведенный капитал.

Налог на выведенный капитал предполагает, что бизнесу не нужно платить 20% государству, а можно вложить эти деньги в развитие компании.

Для иностранных инвесторов это значит, что налоговая ставка будет фиксирована - 15%, в то время как сейчас налоговая нагрузка на компании может составлять до 25%..

Есть основания предполагать, что налог на выведенный капитал в первые два года принесет в бюджет меньше, чем налог на прибыль, но на третий год поступления резко возрастут, перекрывая недобор первых лет, давая при этом около 7% ВВП, вместо нынешних 2-3%.

По мнению экспертов, в случае отказа от налога на прибыль в бюджете неизбежно образуется дыра. Например, в Эстонии поступления от нового налога оказались вдвое меньше, чем от налога на прибыль.

По расчетам Министерства экономического развития, общие потери бюджета в течение первого года после замены старого налога новым составят 1,2 - 1,3% ВВП.

Временный глава ГФС оценил потенциальные потери бюджета в 40 млрд грн, тогда как в Офисе крупных налогоплательщиков говорят о заоблачных 80 млрд.

Оценка комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики является более оптимистичной: 20 млрд грн.

По оценке Института экономических исследований и политических консультаций, прямые потери от изменения системы налогообложения без корректировки оценеын в 40,6 млрд грн, которые при условии детенизации уменьшатся до 27 млрд грн.

Более оптимистичной является оценка потерь госбюджета Украинского института будущего - 23 млрд грн, что связано с предположением детенизации и увеличения инвестиций.

Экономическая правда