Налог на выведенный капитал приведет к 80-миллиардным потерям бюджета - ГФС

Потери бюджета после введения налога на выведенный капитал могут превысить 80 миллиардов гривен.

Об этом заявил начальник Офиса крупных налогоплательщиков Евгений Бамбизов в интервью "Украинским новинам".

"Я бы осторожно подходил к вопросу введения налога на выведенный капитал. У нас в 2017 году были беспрецедентные темпы роста относительно декларирования налога на прибыль крупными налогоплательщиками. Объем декларирования вырос на 46% по сравнению с 2016 годом", - заявил Бамбизов.

"Что касается оплаты, то мы превысили уровень в 2016 году к 2017 на 30%. Это серьезные деньги. Поэтому расчеты, которые приводят некоторые эксперты, о том, что потери могут составить около 20-30 млрд гривен, не совсем правдоподобные", - добавил он.

"Если такие темпы роста относительно декларирования и уплаты налога на прибыль будут сохраняться, то потери могут быть около 80 млрд гривен, а то и больше", - заявил чиновник.

Кроме того, Бамбизов обратил внимание на то, что большинство экспертов забывают, что налогу на выведенный капитал придется заменить собой два других налога: на прибыль и на выплату доходов нерезидентам, так называемый налог на репатриацию.

"Сейчас крупный бизнес платит около 5 млрд гривен в год только налога на репатриацию", - подчеркнул руководитель офиса.

К тому же, по его словам, на сегодня вопросы двойного налогообложения четко регламентированы и закреплены в конвенциях об избежании двойного налогообложения, которые придется пересмотреть в случае внедрения изменений.

Между тем, это значительное количество документов, за каждым из которых – годы работы и переговоров с другими странами.

"Здесь необходимо принять взвешенное решение, - сказал Бамбизов. - Готовы ли мы идти на серьезные потери в наполнении госбюджета, есть ли компенсаторы и не лягут ли они дополнительной нагрузкой на плечи налогоплательщиков?".

Напомним, президент Порошенко заявил о поддержке замены налога на прибыль налогом на выведенный капитал и обещал внести соответствующий законопроект на рассмотрение в Верховную Раду до 1 января 2018 года.

По состоянию на 17 января 2018 года законопроект о замене налога на прибыль налогом на выведен капитал внесено не было.

Налог на выведенный капитал предполагает, что бизнесу не нужно платить 20% государству, а можно вложить эти деньги в развитие компании.

Для иностранных инвесторов это значит, что налоговая ставка будет фиксирована - 15%, в то время как сейчас налоговая нагрузка на компании может составлять до 25%.

Есть основания предполагать, что налог на выведенный капитал в первые два года принесет в бюджет меньше, чем налог на прибыль, но на третий год поступления резко возрастут, перекрывая недобор первых лет, давая при этом около 7% ВВП, вместо нынешних 2-3%.

Детальнее читайте: Налог на прибыль или налог на выведенный капитал

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