OVERTIME: ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ ДНЯ

Об инновационном налоге, банках Тигипко и недобросовестных работодателях.

Об инновационном налоге. В Администрации президента получили письмо от МВФ, в котором рекомендуется трижды подумать, прежде чем рассматривать вопрос замены налога на прибыль налогом на выведенный капитал. На западе опасаются, что доходы госбюджета резко упадут, и это грозит дальнейшему сотрудничеству между Фондом и Украиной.

Об аграрных Герегах. За последние 2 года народный депутат Александр Герега и его супруга Галина инвестировали в аграрный бизнес $150 миллионов. Их земельный банк увеличился до 110 тыс. га.

О недобросовестных работодателях. Министерство юстиции создало антирейтинг предприятий-работодателей, которые не платят зарплату.

О банках Тигипко. Наблюдательный совет ТАСкомбанка назначил главой правления владельца финучреждения Сергея Тигипко. Кроме того, VS банк, который принадлежал российскому Сбербанку, будет присоединен к ТАСкомбанку.

О черноморской нефти. Верховная Рада своим решением разрешила "Черноморнафтогазу" продолжать борьбу с россиянами за потерянные активы на шельфе Черного моря и в оккупированном Крыму.

О расширении Косюка. "Мироновский хлебопродукт" Юрия Косюка ведет переговоры о приобретении убыточной французской птицеводческой фирмы "Doux".

О "Хрещатике". Верховный суд признал незаконным решение НБУ о выведении с рынка банка "Хрещатик". Окончательно.

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