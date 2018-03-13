OVERTIME: ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ ДНЯ
Об инновационном налоге, банках Тигипко и недобросовестных работодателях.
Об инновационном налоге. В Администрации президента получили письмо от МВФ, в котором рекомендуется трижды подумать, прежде чем рассматривать вопрос замены налога на прибыль налогом на выведенный капитал. На западе опасаются, что доходы госбюджета резко упадут, и это грозит дальнейшему сотрудничеству между Фондом и Украиной.
Об аграрных Герегах. За последние 2 года народный депутат Александр Герега и его супруга Галина инвестировали в аграрный бизнес $150 миллионов. Их земельный банк увеличился до 110 тыс. га.
О недобросовестных работодателях. Министерство юстиции создало антирейтинг предприятий-работодателей, которые не платят зарплату.
О банках Тигипко. Наблюдательный совет ТАСкомбанка назначил главой правления владельца финучреждения Сергея Тигипко. Кроме того, VS банк, который принадлежал российскому Сбербанку, будет присоединен к ТАСкомбанку.
О черноморской нефти. Верховная Рада своим решением разрешила "Черноморнафтогазу" продолжать борьбу с россиянами за потерянные активы на шельфе Черного моря и в оккупированном Крыму.
О расширении Косюка. "Мироновский хлебопродукт" Юрия Косюка ведет переговоры о приобретении убыточной французской птицеводческой фирмы "Doux".
О "Хрещатике". Верховный суд признал незаконным решение НБУ о выведении с рынка банка "Хрещатик". Окончательно.
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Не менять упрощенную систему налогообложения, отложить введение налога на выведенный капитал и создать правоохранительный орган, подотчетный президенту и парламенту. Такие дальнейшие намерения главы государства в отношении бизнеса. (Укр.)