Черноморнефтегаз не признаю банкрутом до 2019

Верховная Рада приняла законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по стабилизации деятельности Государственного акционерного общества "Черноморнефтегаз" в связи с временной оккупацией территории Украины" с предложениями Президента Украины.

"За" проголосовало 250 депутатов.

Законопроект принят за основу и в целом.

Законопроектом предусматривается, что продление срока действия специальных разрешений на пользование недрами, выданных на участки, расположенные на временно оккупированной территории Украины, осуществляется с учетом особенностей, установленных законом.

Также предполагается, что дела о банкротстве Государственного акционерного общества "Черноморнефтегаз" к 1 января 2019 не поднимаются.

"Производство по делам о банкрутсте Государственного акционерного общества "Черноморнефтегаз", поднятые до 1 января 2017 года, подлежат прекращению, кроме случаев, если ликвидация происходит по решению собственника", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Ранее сообщалось, что захваченная Россией в Крыму компания "Черноморнефтегаз" на сегодня истощает ресурсы газа на разрабатываемых месторождениях и постепенно сокращает добычу "голубого" топлива.

Как известно, в марта 2014 в результате аннексии Крыма Российской Федерацией "Черноморнефтегаз" потерял доступ к производственным мощностям и газовым месторождениям на полуострове и шельфе.

Напомним, Верховная Рада приняла закон, которым до 1 января 2019 года устанавливается мораторий на взыскание задолженности с компании "Черноморнефтегаз".

В настоящее время общество зарегистрировано в Киеве, принимает меры по налаживанию хозяйственной деятельности, занимается восстановлением утраченных документов и формированием доказательной базы для международных судов против Российской Федерации.

"Черноморнефтегаз" входит в состав НАК "Нафтогаз Украины" и специализируется на разведке и добыче нефти и газа в акватории Черного и Азовского морей.

На балансе компании находятся 17 месторождений, из которых 11 газовых, 4 газоконденсатных и 2 нефтяных. Суммарные запасы всех месторождений на сегодняшний день составляют: по природному газу – 58,56 млрд куб м, по газовому конденсату – 1231 тыс тонн, по нефти – 2530 тыс тонн.

Экономическая правда