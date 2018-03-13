Тигипко снова возглавил ТАСкомбанк

Наблюдательный совет ТАСкомбанка с 12 марта назначил председателем правления Сергея Тигипко.

Об этом сообщает FinClub.

В течение последних 11 месяцев он занимал должность председателя набсовета. Тигипко назначен сроком на 3 года и приступит к выполнению обязанностей на следующий рабочий день после согласования Национальным банком его вступления на указанную должность.



До согласования кандидатуры Сергея Тигипко Нацбанком исполняющим обязанности предправления ТАСкомбанка будет являться Владимир Дубей.



Сергей Тигипко уже являлся председателем правления банка с января 2016 по апрель 2017 года. После этого он стал главой набсовета, а его места заняла Екатерина Мелеш. После назначения Сергея Тигипко, она переведена на должность советника на основании поданного заявления.

В ТАСкомбанке сообщили, что она будет работать на должности заместителя председателя совета директоров группы "ТАС".



На заседании наблюдательного совета был также утвержден план действий по реорганизации путем присоединения ВиЭс Банка к ТАСкомбанку.

Напомним, Национальный банк в феврале применил меры воздействия к двум банковским учреждениям, одно из которых оштрафовал на более чем 6 миллионов гривен.

Экономическая правжа