Податок на виведений капітал призведе до 80-мільярдних втрат бюджету - ДФС

Втрати бюджету після впровадження податку на виведений капітал можуть перевищити 80 мільярдів гривень.

Про це заявив начальник Офісу великих платників податків Євген Бамбізов в інтерв’ю "Українським новинам".

"Я б обережно підходив до питання введення податку на виведений капітал. У нас у 2017 році були безпрецедентні темпи зростання щодо декларування податку на прибуток великими платниками податків. Обсяг декларування зріс на 46% порівняно з 2016 роком", - заявив Бамбізов.

"Що стосується сплати, то ми перевищили рівень 2016 року до 2017 на 30%. Це серйозні гроші. Тому розрахунки, які наводять деякі експерти, про те, що втрати можуть становити близько 20-30 млрд гривень, не зовсім правдоподібні", - додав він.

"Якщо такі темпи зростання щодо декларування і сплати податку на прибуток будуть зберігатися, то втрати можуть бути близько 80 млрд гривень, а то й більше", - заявив чиновник..

Крім того, Бамбізов звернув увагу на те, що більшість експертів забувають, що податку на виведений капітал доведеться замінити собою два інших податки: на прибуток і на виплату доходів нерезидентам, так званий податок на репатріацію.

"Наразі великий бізнес платить близько 5 млрд гривень на рік тільки податку на репатріацію", - наголосив керівник офісу.

До того ж, за його словами, на сьогодні питання подвійного оподаткування чітко регламентовані й закріплені в конвенціях про запобігання подвійного оподаткування, які доведеться переглянути у разі впровадження змін.

Між тим, це значна кількість документів, за кожним з яких – роки роботи і перемовин з іншими країнами.

"Тут необхідно прийняти зважене рішення, - сказав Бамбізов. - Чи готові ми йти на серйозні втрати в наповненні держбюджету, чи є компенсатори і чи не ляжуть вони додатковим навантаженням на плечі платників податків?".

Нагадаємо, президент Порошенко заявив про підтримку заміни податку на прибуток податком на виведений капітал, і обіцяв внести відповідний законопроект на розгляд у Верховну Раду до 1 січня 2018 року.

Станом на 23 січня 2018 року законопроект про заміну податку на прибуток податком на виведений капітал внесено не було.

Податок на виведений капітал передбачає, що бізнесу не потрібно платити 20% державі, а можна вкласти ці гроші в розвиток своєї компанії.

Для іноземних інвесторів це значить, що податкова ставка буде фіксована - 15%, тоді як зараз податкове навантаження на компанії може становити до 25%.

Є підстави припускати, що податок на виведений капітал в перші два роки принесе в бюджет менше, ніж податок на прибуток, але на третій рік надходження різко зростуть, перекриваючи недобір перших років, даючи при цьому близько 7% ВВП, замість нинішніх 2-3% .

Детальніше читайте: Податок на прибуток чи податок на виведений капітал

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