OVERTIME: ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ ВЫХОДНЫХ

О деньгах от ЕС, автобусах будущего и рекордном экспорте.

О деньгах от ЕС. Европейская комиссия утвердила новую программу макрофинансовой помощи для Украины на сумму до 1 млрд евро для поддержки экономической стабилизации и структурных реформ.

О Буковели. Национальный банк обжалует вывод залогов по кредитам Приватбанка в виде курортного комплекса "Буковель" в пользу Коломойского и Боголюбова.

О юане. Власти Китая планируют использовать национальную валюту в международных финансовых операциях и инвестициях.

Об автобусах будущего. Илон Маск опубликовал видео с концептом электробуса для тоннелей под городами, которые разработала его компания The Boring Company.

О пошлинах на сталь. Президент США Дональд Трамп заявил, что откажется от введенных им пошлин на ввоз в страну изделий из стали и алюминия, только если страны ЕС отменят свои пошлины на импорт американских товаров.

О рекордном экспорте. Экспорт зерновых в 2017 году на внешние рынки в три раза превысил показатели 2010 года.